布林肯：美正為以哈創造協議空間

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周三拒絕接受巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的停火條件之後，正在中東地區斡旋的美國國務卿布林肯在以色列特拉維夫與以色列高層官員開會後表示，雖然哈馬斯的一些提議並不可行，但他認為可以為達成協議創造空間，美方會努力不懈以達成此目標。

布林肯表示，事情總是需要談判，形容「不是按動電燈開關」，「總會有來有往」，強調救回人質非常重要，因此美方決心全力以赴。他指出，即使過去4個月幾乎每天都向以色列政府施壓，要對方用具體方式加強保護平民，但加薩地帶平民死亡人數仍「太高」；又認為以色列應該開放加薩地帶北部埃雷茲口岸，以便援助物資可進入加薩地帶北部，也應該讓來自約旦的人道主義援助物資加快流動。

對於以軍可能在加薩地帶南部拉法展開行動，布林肯強調，以軍任何行動都需要首先考慮到平民；並稱需要採取措施，確保聯合國近東救援工程處人員不會參與恐怖主義。

希拉妮斥內塔尼亞胡不可信 另外，美國前國務卿希拉妮周三接受美國傳媒訪問時，直斥內塔尼亞胡不值得信賴，哈馬斯襲擊正是在他的眼皮底下發生，若他是停火和探討戰後安排的障礙，絕對需要下台。她又為以色列在戰爭中的行為辯護，指哈馬斯挑起戰爭，以色列有權在戰爭法範圍內自衞。