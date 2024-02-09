以拒停火揚言全勝 哈馬斯斥種族滅絕

向人質家屬稱軍事施壓才可爭取放人 以色列總理內塔尼亞胡周三拒絕巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出的停火條款，形容是「妄想」，重申在加薩地帶的「全面勝利」可以數個月內實現。哈馬斯批評他堅持繼續侵略，證明以色列的戰爭目標是種族滅絕巴勒斯坦人。

內塔尼亞胡表示，與哈馬斯的談判「沒有任何進展」，形容對方的要求「很奇怪」，揚言：「除了徹底、最終的勝利外，沒有其他解決方案。」他指出，如果哈馬斯能夠在加薩地帶生存，那麼下一次再侵襲以色列的大屠殺只是時間問題。他同日證實，已經指示以色列國防軍在拉法和加薩中心的兩個難民營採取行動，該處是哈馬斯僅存的據點；以軍將根據國際法，為平民通過人道主義走廊離開當地提供便利。

以向美卿確保加薩永遠非軍事化 內塔尼亞胡也向人質家屬喊話，表明讓所有人質回家是其首要事項，強調只有持續地實施軍事壓力，是人質獲釋的必要條件。以色列國防軍總參謀長哈列維周二表示，如果以色列沒有施加軍事壓力，哈馬斯不會釋放人質。

內塔尼亞胡又否認哈馬斯在加薩地帶北部重建勢力，強調除了哈馬斯軍事崩潰外，就沒有其他選項，並透露已經向來訪的美國國務卿布林肯表明，以色列將確保加薩地帶「永遠非軍事化」。

哈馬斯高級官員祖赫里稱，內塔尼亞胡的言論虛張聲勢，表明他打算繼續加薩地帶衝突，哈馬斯準備好應對所有選項。消息指出，埃及與卡塔爾主辦的新一輪以哈停火談判預計周四在開羅開始，埃及呼籲各方表現必要的靈活性，以期達成協議。哈馬斯在黎巴嫩的高級代表哈姆丹表示，哈馬斯會盡一切努力保護巴勒斯坦人民，呼籲各個抵抗派系繼續戰鬥，以防以色列在哈馬斯尋求停止侵略的最後一刻作出背叛。

哈馬斯的停火協議計劃停戰4個半月，分成3個階段，每階段持續45天，首階段以所有以色列人質、19歲以下男性、長者、病人，換取以方釋放被囚巴勒斯坦婦女及兒童；第二階段釋放其他男性人質，並在第三階段交換遺體及完成交換人質；所有階段結束後希望雙方達成結束戰事協議。協議也要求確保得到援助、庇護、重建，解除對加薩地帶的圍困。惟哈馬斯要求以軍全面撤出加薩地帶，以方認為條件無法接受。本報綜合報道