英護衞艦抵紅海 接替驅逐艦護航

【本報綜合報道】英國是其中一個派遣軍艦參與紅海護航行動的西方國家，英國皇家海軍周二宣布，護衞艦里士滿號已經抵達紅海，接替驅逐艦鑽石號參與美國牽頭的「繁榮守護者行動」護航聯盟，保護區內通航商船免受也門叛軍青年運動攻擊。

美國去年12月發起「繁榮守護者行動」，英國派出鑽石號執行護航任務，期間多次與青年運動交手。英國皇家海軍表示，該艦維持在紅海「高風險地區」近乎持續性的部署，曾經3次遭青年運動攻擊，利用防空導彈及艦炮合共擊落9架來襲無人機。

英國國防大臣夏博思稱英國致力於保護航行自由，表示自己上月登上鑽石號視察，感謝艦上官兵捍衞航行自由、救助無辜性命，並確保商船在非法的青年運動攻擊下受到保護。他指出，有信心里士滿號可以繼承鑽石號，出色地執行紅海護航任務。

美再打擊也門叛軍 與此同時，美國中央司令部通報，也門薩那時間周三晚上9時及11時30分，美方部隊對青年運動在也門根據地發動先發制人打擊，分別摧毀準備發射的兩枚反艦巡航導彈及一枚陸攻巡航導彈，聲稱它們對美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫的威脅。