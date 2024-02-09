駐約旦基地曾強化防禦 惟反制能力不足

【本報綜合報道】美國駐約旦基地22號塔上月28日遭攻擊造成3名士兵陣亡，施襲無人機突破防線的原因仍然調查。美國傳媒周三報道，美方曾經強化基地防禦，提供額外電子作戰能力，但不包括動能反制；加上資源有限但僧多粥少，釀成悲劇。

僅能電子戰 疑低飛避探測 《政客》引述知情美國國防部官員報道，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月爆發全面衝突後，美方確實採取措施強化22號塔的防禦，增加對駐守上址士兵的保護及展開訓練排練。惟基於大部分襲擊針對駐敍利亞及伊拉克的部隊，22號塔沒有獲得其他區內基地配備的動能反制能力擊落無人機，例如防空火炮及導彈，相反只是擁有「多種」電子作戰能力，使之能夠干擾無人機或令其無法正常運作。

報道指出，如果今次事件與無法探測施襲無人機有關，動能反制能否協助22號塔抵禦攻擊仍然是未知之數。雖然事發時有一架友軍無人機降落基地，但美方調查人員現時相信，這不是基地防禦系統「走漏眼」的原因，反而有機會是施襲無人機在低空飛行而避開探測。美國國防部發言人辛格周二形容，22號塔發生的事件絕對是悲劇，強調防空系統在絕大部分情況下，能夠發現及摧毀飛向基地的火箭或無人機。

美國傳媒報道，截至周二為止，美國在中東地區駐軍自去年10月後，累計在伊拉克、敍利亞、約旦遭受至少168次攻擊，造成146人傷亡；陣亡士兵來自22號塔受襲一事，傷者分別是兩人「非常嚴重」、9人「嚴重」、132人「不嚴重」。

此外，22號塔受襲後有3名受傷士兵送到德國治療，其中一人仍然留醫，餘下兩人返抵美國。