兩岸國際

美無人機襲巴格達 武裝指揮官被殺

目標汽車在巴格達遭導彈擊中後起火。 目標汽車在巴格達遭導彈擊中後起火。
目標汽車在巴格達遭導彈擊中後起火。
事前未通知伊拉克遭批評 加劇地區不穩定
美國繼續就駐約旦部隊上月遇襲傷亡一事，對伊朗附屬武裝勢力作出報復性的軍事打擊，周三再度空襲反恐夥伴伊拉克境內目標，出動無人機炸死一名身在首都巴格達的武裝組織指揮官；美方官員透露，類似行動未來數天陸續有來。伊拉克政府批評這是公然的暗殺，再次展示美國毫不尊重平民性命或國際法。
美認定策劃襲駐約旦部隊
美國中央司令部通報，巴格達時間周三晚上9時30分（香港時間周四凌晨2時30分），美方部隊在伊拉克發動一次單方面打擊行動，回應針對美方軍事人員的攻擊，殺死真主黨旅一名指揮官。通報指出，遇害指揮官「直接策劃及參與對區內美方部隊的攻擊」，又稱沒有迹象顯示今次行動造成附帶損害或平民傷亡。美國中央司令部重申，美國繼續採取必要行動保護美方人員，威脅美方部隊安全必定被追究責任。
美國傳媒報道，空襲由無人機執行，打擊一輛當時在巴格達東部地區行駛的汽車；現場畫面顯示，一輛汽車中彈後陷入火海。美國官員稱初步評估只有一人被殺，但兩名與親伊朗武裝組織有關連的伊拉克官員表示，死者除了負責真主黨旅在敍利亞行動的指揮官薩阿迪（Abu Baqir al-Saadi）外，還有另外兩人遇害，據報他們是前者的警衞。真主黨旅其後發表聲明，證實薩阿迪死於「美國佔領部隊的轟炸」。
真主黨旅剛稱停攻美駐軍
美國駐約旦基地22號塔上月28日遇襲，造成美方3名士兵陣亡；美國指控伊拉克伊斯蘭抵抗運動是幕後黑手，它由真主黨旅在內多個武裝組織組成。拜登政府官員向美國傳媒表示，今次空襲不代表美方一連串報復行動的結束。真主黨旅日前才宣布暫停攻擊美國駐軍，避免令伊拉克政府尷尬，未知經歷今次事件後會否改變主意。
惟今次事件勢必令美國與伊拉克的緊張關係惡化，伊拉克總理發言人昨日批評，美國聯軍駐守當地是打擊回教極端組織伊斯蘭國，但不斷作出與駐軍無關的行為，已經成為伊拉克不穩定的因素，可能令該國捲入衝突的循環。美國官員向美國傳媒承認，未有向伊拉克事前通報對真主黨旅的空襲，理由是確保行動安全；白宮官員稱，發動空襲的時間已經考慮避免無辜者死亡，但軍方必須在機會來臨時採取行動。
從空襲現場留下的殘骸推斷，美國可能使用俗稱「忍者導彈」的AGM114R9X地獄火空對地導彈。相比傳統裝載炸藥的地獄火空對地導彈，它配備6塊可以彈出的刀片，以高速飛行的動能方式精確擊殺目標人物，減少對現場非涉事人士的附帶損害。今次空襲造成目標車輛起火，不排除美方同時使用其他彈藥，或大火由「忍者導彈」引起。美國空軍至少自2017年起使用這款武器，並多次成功暗殺恐怖分子頭目。本報綜合報道
空襲現場留下疑似「忍者導彈」的殘骸。空襲現場留下疑似「忍者導彈」的殘骸。
空襲現場留下疑似「忍者導彈」的殘骸。
22號塔基地（圖）受襲造成美國士兵傷亡。22號塔基地（圖）受襲造成美國士兵傷亡。
22號塔基地（圖）受襲造成美國士兵傷亡。
美國經常利用無人機暗殺目標人物。美國經常利用無人機暗殺目標人物。
美國經常利用無人機暗殺目標人物。
美國對伊朗武裝勢力主要報復行動美國對伊朗武裝勢力主要報復行動
美國對伊朗武裝勢力主要報復行動
薩阿迪薩阿迪
薩阿迪
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc