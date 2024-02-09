美無人機襲巴格達 武裝指揮官被殺

事前未通知伊拉克遭批評 加劇地區不穩定 美國繼續就駐約旦部隊上月遇襲傷亡一事，對伊朗附屬武裝勢力作出報復性的軍事打擊，周三再度空襲反恐夥伴伊拉克境內目標，出動無人機炸死一名身在首都巴格達的武裝組織指揮官；美方官員透露，類似行動未來數天陸續有來。伊拉克政府批評這是公然的暗殺，再次展示美國毫不尊重平民性命或國際法。

美認定策劃襲駐約旦部隊 美國中央司令部通報，巴格達時間周三晚上9時30分（香港時間周四凌晨2時30分），美方部隊在伊拉克發動一次單方面打擊行動，回應針對美方軍事人員的攻擊，殺死真主黨旅一名指揮官。通報指出，遇害指揮官「直接策劃及參與對區內美方部隊的攻擊」，又稱沒有迹象顯示今次行動造成附帶損害或平民傷亡。美國中央司令部重申，美國繼續採取必要行動保護美方人員，威脅美方部隊安全必定被追究責任。

美國傳媒報道，空襲由無人機執行，打擊一輛當時在巴格達東部地區行駛的汽車；現場畫面顯示，一輛汽車中彈後陷入火海。美國官員稱初步評估只有一人被殺，但兩名與親伊朗武裝組織有關連的伊拉克官員表示，死者除了負責真主黨旅在敍利亞行動的指揮官薩阿迪（Abu Baqir al-Saadi）外，還有另外兩人遇害，據報他們是前者的警衞。真主黨旅其後發表聲明，證實薩阿迪死於「美國佔領部隊的轟炸」。

真主黨旅剛稱停攻美駐軍 美國駐約旦基地22號塔上月28日遇襲，造成美方3名士兵陣亡；美國指控伊拉克伊斯蘭抵抗運動是幕後黑手，它由真主黨旅在內多個武裝組織組成。拜登政府官員向美國傳媒表示，今次空襲不代表美方一連串報復行動的結束。真主黨旅日前才宣布暫停攻擊美國駐軍，避免令伊拉克政府尷尬，未知經歷今次事件後會否改變主意。

惟今次事件勢必令美國與伊拉克的緊張關係惡化，伊拉克總理發言人昨日批評，美國聯軍駐守當地是打擊回教極端組織伊斯蘭國，但不斷作出與駐軍無關的行為，已經成為伊拉克不穩定的因素，可能令該國捲入衝突的循環。美國官員向美國傳媒承認，未有向伊拉克事前通報對真主黨旅的空襲，理由是確保行動安全；白宮官員稱，發動空襲的時間已經考慮避免無辜者死亡，但軍方必須在機會來臨時採取行動。

從空襲現場留下的殘骸推斷，美國可能使用俗稱「忍者導彈」的AGM114R9X地獄火空對地導彈。相比傳統裝載炸藥的地獄火空對地導彈，它配備6塊可以彈出的刀片，以高速飛行的動能方式精確擊殺目標人物，減少對現場非涉事人士的附帶損害。今次空襲造成目標車輛起火，不排除美方同時使用其他彈藥，或大火由「忍者導彈」引起。美國空軍至少自2017年起使用這款武器，並多次成功暗殺恐怖分子頭目。本報綜合報道

空襲現場留下疑似「忍者導彈」的殘骸。 22號塔基地（圖）受襲造成美國士兵傷亡。 美國經常利用無人機暗殺目標人物。 美國對伊朗武裝勢力主要報復行動 薩阿迪