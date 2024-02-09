偷渡緬甸組織電騙 兩男分囚13年及15年

【本報綜合報道】針對跨境電騙及其關聯犯罪頻生，最高人民法院前天公布8宗近期審結典型案例，釋出依法從嚴懲處信號。在一眾案例中，被告謝×浩及陳×旺因多次偷越國（邊）境進入緬甸，組成電訊詐騙組織，分別被法院判囚15年和13年，同案另一負責轉移資金被告林×明則被判監禁6年。

欺詐逾2200萬 僅退還355萬 案情指，謝×浩及陳×旺2017年7月至2019年5月在雲南省與緬甸佤邦交界往返偷渡，組織電騙集團長期盤據緬甸北部，從國內糾集大量人員實施跨國電騙。該組織利用網絡聊天軟件添加受害人為好友後，誘使對方到多個賭博平台投注，再把資金轉入組織控制銀行帳戶之內。

謝×浩於2018年詐騙獲得1,051萬元（人民幣‧下同，約1,156萬港元），陳×旺則於2019騙取997萬元（約1,097萬港元）。另外，林×明知謝×浩資金是犯罪所得，仍多次使用多張他人銀行卡轉帳，轉移詐騙金額逾907萬元（約998萬港元）。法院除作出上述判決外，將持續追繳涉詐資金，已向查實的受騙民眾發還逾323萬元（約355萬港元）。