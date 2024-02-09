拒殘疾女博主登機 南方航空認錯道歉

曾確認坐輪椅可無人陪同 臨場反口 為免耽誤行程，內地一名殘疾女博主專程提早向南方航空申請輪椅服務，獲對方確認能夠在無人陪同情況下，獨自進入客機機艙，最終卻被拒絕登機。南方航空前天承認，由於工作失誤導致旅客未能成行，帶來不佳出行體驗，為此深表歉意。

網名「克里斯蒂娜」女博主雙腿均有殘疾，需靠輪椅出入。她周二發短片提到，自己早在出行前兩周已致電南方航空申請輪椅服務，獲告知須有陪同人員，否則無法申請。經協商後，她收到南方航空發來短訊，內容寫明「申請成功」。

直至周一，克里斯蒂娜前往湖北省武漢天河國際機場，準備乘搭由武漢飛往雲南省、編號CZ5867航班時，卻被工作人員拒之門外。根據南方航空發出拒絕運輸證明，工作人員在其他原因一欄中寫上「輪椅類型，無陪同，無法運輸」。

在片段中，克里斯蒂娜提到自己過去出行曾多次接受特殊旅客服務，即使反覆與南方航空工作人員溝通亦無法登機，更得不到任何合理解釋，於是怒斥：「我從未聽過這種不合理的規定，快被氣死了！」她最後向民航服務質量監督投訴，強調上述規定本身就不應該存在，理由是「真正的無障礙出行服務，就是為了讓我們能獨立自主地出行」。

事主改乘別家 成功獨自出行 內媒翻查克里斯蒂娜其他短片後發現，她曾獨自乘坐飛機。經歷拒載之後，查克里斯蒂娜選擇退票回家，並重新購買其他航空公司機票，並於周二申請輪椅服務後獨自成功出行。

南方航空客服工作人員日前受訪時提到，按照相關規定，沒有行走能力殘疾乘客需在18歲以上有民事行為能力旅客陪同下才可登機，而且陪同人員需與殘疾乘客在同一客艙，例如申請輪椅服務旅客坐在經濟艙，陪同人員必須同在經濟艙。

面對事件愈鬧愈大，南方航空前天終於發文認錯，又指公司高度重視事件，已第一時間展開調查，同時與旅客聯繫溝通，積極做好後續服務保障。本報綜合報道