不滿工作 酒後多刀殺上司 青海男處死

【本報綜合報道】青海省海東市一名男子對上司的工作安排心生不滿，酒後駕駛回到公司，連捅對方10多刀致其死亡。海東市中級人民法院遵照最高人民法院簽發的命令，周日對其執行死刑。

法院駁回上訴

內地傳媒周三報道，楊××2021年9月調整張克平的工作範圍，張克平認為對方安排影響其業績，心生怨恨意圖報復。他2022年8月3日參加宴會期間，收到受害人發送的工作安排訊息而感不滿，於是當天酒後駕車前往公司，身藏刀具進入公司二樓，趁受害人不備刀捅對方胸部等多處，並追趕對方至地下，捅傷其背部等，導致對方因心臟和肺臟破裂失血過度死亡。張男當場被公安機關抓獲，其血液驗出酒精成分。