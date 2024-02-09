抽檢新春食品 15樣本不合格

【本報綜合報道】河南省市場監督管理局近日對1,115批次農曆新年食品樣本，進行安全專項監督抽檢。當局上月10日公布，有15個不合格樣本批次，其中河南小香廚農業科技有限公司（下稱小香廚）生產的一批次粉麵菜蛋金湯肥牛味，菌落總數超標，為該公司一個月內第3次被河南市監局通報。

小香廚菌落總數超標 內地傳媒周三報道，在上月10日和25日的通報中，小香廚的酸辣粉和老重慶酸辣粉分別檢出菌落總數超標。當局認為，原料初始菌落數較高、企業未按要求嚴格控制加工過程的衞生條件、包裝容器、器皿未有清洗消毒乾淨、產品包裝密封不嚴、儲存和運輸不當，均有可能導致菌落總數超標。

河南市監局把涉及不合格樣本的外省生產單位，按規定移送相應省級食品監管部門調查處理，並要求鄭州、開封等地市場監督部門依法處理涉及不合格樣本的省內生產經營單位，責令查清不合格產品批次、數量、流向，召回及下架不合格產品，分析原因進行整改，並依法查處。