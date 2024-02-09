內地預訂民宿 較去年升6.3倍

【本報綜合報道】不少民眾到各地旅遊過年，內地有網上旅遊平台發布數據顯示，今年熱門城市的農曆新年民宿預訂量較去年同期增加6.3倍，最熱門的民宿預訂城市包括雲南大理、黑龍江哈爾濱等。網上外賣平台亦顯示，帝王蟹、大龍蝦等貴價海鮮的銷量也有不同程度增長，反映民眾消費意欲及質量追求明顯上升。

貴價海鮮銷量亦升 內地旅遊平台「途家」近日發布數據指，從城市來看，哈爾濱延續冬季熱度，在農曆新年期間民宿預訂量排名全國第二，僅次於大理，廣西北海預訂量也超越海南三亞。哈爾濱的溢出效應帶旺整個東北民宿，去最冷的地方過年成為內地新流行。

內地外賣平台「美團」的數據顯示，年貨節開啟以來，俄羅斯帝王蟹、波士頓龍蝦、南美白蝦和三文魚等海鮮成為不少民眾購買年貨的選擇，南美白蝦同比上漲361%，三文魚同比上漲460%，俄羅斯帝王蟹的銷量直接增長7倍。

有網民稱，用帝王蟹做年夜飯主菜擺在餐桌的中心位置，看起來喜慶熱鬧，也是難得的美食。

商務部研究院流通與消費研究所所長董超認為，進口年貨受青睞，是近年中國進口需求逐漸擴大的縮影，進口好物已經逐漸融入人們日常生活。