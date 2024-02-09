救災物資疑遭倒賣 河南市監局徹查

周二在網上流傳的影像顯示，上述居民買到的鍋上，印有「周村信永電器廠，捐贈河南災區，202107」字樣，情況引起各方關注。內地傳媒周三嘗試聯繫發布影像的網民，但未獲回覆，相關影像已經不可見。河南2021年7月因極端暴雨引發嚴重水災，近400人死亡或失蹤。

林州市應急管理局自然災害救援科科長李季峰表示，當地接受的救災物品沒有鍋這一項，不確定是從哪裏到林州市場上，買家和賣家資料尚未確定。周村信永電器廠朱老闆證實是他們捐贈這批鍋，總值不超過3,000元（約3,300港元），鍋被運送到鄭州經銷商後，由經銷商分發給下游的零售商，暫不清楚為何會放到市場上售賣。