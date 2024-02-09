神州上月天災不斷 釀50死損失33億元

地震 低溫 乾旱 風雹 大火 頻傳 踏入2024年不久，內地迎來多次天災，例如新疆自治區上月發生強烈地震。應急管理部日前公布，全國上月自然災害以地震、地質災害、低溫冷凍及雪災為主，也迎來不同程度乾旱、風雹及森林火災等，共造成50人死亡，228.9萬人次受災，直接經濟損失總共達到30億元（人民幣‧下同，約33億港元）。

經國家防災減災救災委員會辦公室聯同各有關成員單位會商核定，應急管理部確認全國上月天災釀成多人死亡或受災之餘，需要緊急轉移安置2.4萬人次，另有600多間房屋倒塌，約有2.87萬間建築物遭受嚴重或一般損壞，就連農作物受災面積也高達20.7萬公頃。

新疆地震雲南冧山泥共47死 一眾天災中，新疆烏什1月23日發生黎克特制7.1級地震，釀成3人死亡、4.3萬人受災、500多間房屋倒塌、2.1萬間建築物損壞，連同雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村同月22日發生造成44人死亡山泥傾瀉，合共錄得47人死亡，屬死亡人數最多自然災害。

若計算經濟損失，寒潮、低溫冷凍及雪災帶來影響遠較地震及山泥傾瀉為大。全國上月一共遭受4次冷空氣過程，其中1月19日至23日一輪降溫幅度大之餘，覆蓋範圍亦廣，觸及超過25個省（區、市），導致南方迎來本年首場大範圍降雪，更影響部分地區市政管道、通訊、電力及交通出行。

12省區市寒流 208萬人受災 根據統計，江西、湖南及貴州等12省（區、市）在上述寒流一共錄得208.3萬名災民，約1,500間房屋受損，湖南及貴州等地部分老舊蔬菜大棚損毀，農作物受災面積達到19.7萬公頃，造成直接經濟損失26.1億元（約28.7億港元）。

與此同時，西南等地上月經歷零星風雹災害，雲南、四川及貴州等省合共有8.2萬人受災，農作物受災面積達到6,900公頃，造成直接經濟損失達5,000萬元（約5,500萬港元）。

另外，全國上月旱情總體較輕，僅得雲南昆明及玉溪等局部地區一度變得乾旱。然而，受西南地區近期持續陰雨天氣影響，雲南、貴州及廣西自治區等地旱情未有繼續發展下去。本報綜合報道