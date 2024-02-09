大陸改M503航線 法外長反對

M503航線最新狀況

【本報綜合報道】中國大陸本月起取消M503航線自北向南飛行偏置，更逼近台灣海峽中線。法國外交部長塞茹爾內周三回應時重申，反對中國大陸單方面改變現狀，為首位對此發聲的歐洲外長。他稱法方在遵循國際法前提下，定期派遣海軍通過台灣海峽的國際水域，展示重視航行及飛越自由。

議員指為騷擾台空防 法國參議院友台小組副主席德維莎（Brigitte Devesa）周三針對M503航線爭議提出質詢，譴責陸方行徑令台灣海峽安全陷入危險，其中也有一班法國航空飛機航經。她指出，此做法旨在騷擾台灣空防，並利用民航航路隱匿軍事行動，要求法國政府有所反應。

塞茹爾內回應稱，十分關切台灣海峽局勢加劇，強調反對使用武力和脅迫改變現狀。法方將相關訊息傳達給中國大陸高層，鼓勵陸方優先採取對話以避免緊張局勢升溫；亦將與夥伴密切關注M503航線事態發展，確保在台灣缺席下也不致影響飛行安全；同時在一中政策前提下，支持台灣的國際參與。

塞茹爾內