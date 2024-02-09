華副外長晤太平洋島國使節 加強合作

中國外交部周四發布消息，表示馬朝旭前一天會見湯加、基里巴斯、薩摩亞、瓦努阿圖、所羅門群島、斐濟、密克羅尼西亞、巴布亞新幾內亞等國使節，並致以新春問候，稱過去一年中國與太平洋島國全面戰略夥伴關係取得豐碩成果。太平洋島國駐華使節表示，珍視與中國友好合作關係，高度讚賞中國為幫助島國促進經濟社會發展所做貢獻，將繼續堅持一個中國政策，跟中國更加緊密合作，造福雙方人民。

危地馬拉重申與台關係

太平洋島國瑙魯早前與台灣斷交並與北京復交，危地馬拉外交部長馬丁內斯表示，考慮與中國大陸建立正式的貿易關係，但計劃維持與台灣邦交。國內反對黨其後在國會質詢馬丁內斯，要求澄清政府有關中國大陸的計劃。危地馬拉外交部周三發表聲明，重申與台灣關係，稱將繼續承認台灣是一個「獨立國家」。