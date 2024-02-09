美對台軍售續拖延 交貨要等到2027年

涉及19項目 共1716億元 美國近年多次無視北京反對，持續向台灣出售武器，聲稱協助台方自我防衞。惟美國國會眾議院負責對外軍售的「老虎小組」（TIGER Task Force）周三發表報告，指出美方軍售交付延遲情況嚴重，單是台灣有19項未完成採購，總額220億美元（約1,716億港元），部分可能延至2027年交付，甚至無交付日期。

「老虎小組」隸屬於眾議院外交事務委員會，報告說明美國對外軍售交付情況並提出建議，集合美國政府、國防工業、外國政府的主要合作夥伴，確認拖慢對外軍售交付進程的障礙，迫使美方合作夥伴及盟友轉向其他地方滿足需求。報告指，美國對外軍事銷售的運作方式，沒法應對第二次世界大戰以來最危險國家安全環境帶來的挑戰；美國國防工業基礎必須快速應對威脅，這有賴明確有效的對外售流程。

報告列出對外軍售四大問題，分別是愈來愈多個案需要國會審視，但審視門檻規定的金額過去20年沒有因通脹而調整；高級國務院及國防部官員沒有為對外軍售嚴重延誤直接問責，導致缺乏加快程序的緊迫性；國防部沒有重視與盟友共享主要國防物品的戰略優勢；對外軍售決定並非經常考慮全面的全球安全評估。

議員憂危害盟友應對威脅 報告提出多項建議，包括必要時運用總統撥款權、談判對外軍售時考慮美方對地區威脅的評估。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）發表新聞稿，表示交付延誤危及美國盟友及夥伴應對威脅，包括台灣、以色列、烏克蘭，但美國國防工業基礎無法跟上盟友不斷變化的安全需求，需要認真改革，令美方可以成為合作夥伴，在全球各地促進更強大的防禦態勢。眾議員沃爾茲（Mike Waltz）指出，最近的衝突可見提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要，希望改革有助阻止未來侵略。本報綜合報道

台灣向美國採購F16戰機。 沃爾茲 麥考爾