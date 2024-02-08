南高加索不脫俄 政治決定於經濟

亞美尼亞在與阿塞拜疆的領土之爭輸了，把爭議的土地割讓。國家與民族尊嚴、士氣受到巨大打擊。由於亞美尼亞屬俄羅斯主導的集體安全條約組織成員，俄羅斯也經雙邊協約保證亞美尼亞的安全，在與阿塞拜疆之爭中，爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區為國際承認屬阿塞拜疆。但當地居民主要是亞美尼亞人，亞美尼亞武力佔領，俄羅斯本也支持，可在2023年9月阿塞拜疆突襲，亞美尼亞戰敗簽了城下之盟，幾十年的爭端消失。

阿塞拜疆恢復對該區的主權，亞美尼亞以俄羅斯在戰爭中沒有介入維護亞美尼亞的利益，因而對俄羅斯與集體安全條約組織極其不滿。際此，北約與歐盟積極向之招手。去年9月，美國與亞美尼亞在當地舉行維和夥伴訓練，有美軍到當地參與，似乎亞美尼亞開始從親俄轉向西方。國際一些評論叫囂其大有烏克蘭與格魯吉亞的發展趨勢。

貿易能源依靠難代替 不過，格魯吉亞雖與俄羅斯開戰而敗，歐盟與北約也積極將之吸納。但因經濟政治因素，一直未能如願。一是格魯吉亞經濟高度依賴俄羅斯，歐盟美國沒法在中短期內替代，尤其是能源方面更不可能。二是格魯吉亞在南高加索與俄羅斯毗鄰，俄軍可隨時揮軍直入，北約軍隊在羅馬尼亞與保加利亞，隔着黑海，面對俄羅斯，不可能輕易派軍支援。三是烏克蘭的例子，中斷對俄羅斯的經濟及能源的依賴，卻需美國歐盟每年二、三千億美元的援助才可維持政治秩序。烏克蘭與以色列以外，西方又怎樣可支援南高加索國家脫俄入歐呢？

亞美尼亞經濟高度依賴俄羅斯。一方面外貿逆差反映對俄進口的依賴。另方面外貿平衡和國民收入靠國民在俄工作調回的僑匯。2022年全國外匯收入51億美元，36億美元來自俄羅斯的僑匯。烏克蘭戰爭後，格魯吉亞與亞美尼亞都成為俄逃避西方制裁的貿易重要管道。2022年出口往俄大增，2023年繼續。亞美尼亞的經濟因此大得益。從經濟角度看，亞美尼亞沒有理由與俄交惡，把自身的經濟破壞，走烏克蘭之路。

亞美尼亞有俄軍駐兵一萬人、多個俄軍基地，與俄羅斯簽有多重軍事合作協議。在烏克蘭之後，俄羅斯不會對亞美尼亞放手。該國政府也開始減少對俄不滿情緒表達。經濟還是決定政治。現實不允許幻想。

研究所所長 陳文鴻