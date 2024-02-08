兩岸國際

中國第5座考察站 南極開啟
中國第5座南極考察站羅斯海新站昨日開站，它位於南極羅斯海海域的恩克斯堡島，採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗超低溫和海岸環境的強腐蝕，建築面積5,244平方米，預計可容納80名考察人員。
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