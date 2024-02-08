2月8日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月08日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中國第5座考察站 南極開啟
中國第5座南極考察站羅斯海新站昨日開站，它位於南極羅斯海海域的恩克斯堡島，採用輕質高強的建築技術與材料，可以抵抗超低溫和海岸環境的強腐蝕，建築面積5,244平方米，預計可容納80名考察人員。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240208-0208_00180_065/中國第5座考察站--南極開啟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc