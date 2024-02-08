福島核電站淨化裝置 洩漏5.5噸核污水

【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日表示，福島第一核電站核污水淨化裝置發生洩漏，約5.5噸含有放射性物質的核污水外洩。東京電力公司已封鎖發生洩漏的區域，並承諾未來會回收受污染的土壤。

在當地時間周三早上9時左右，有工人發現核污水淨化裝置的排出口漏水。該裝置當時正接受過濾水沖洗，本應關閉的16個閥門，卻有10個是打開的。

根據東電估算，核電廠洩漏的核污水含有220億貝克勒爾的銫、鍶等放射性物質。大部分核污水已滲入土壤，附近水道的輻射指數未有太大變化。東電分別在去年8月、10月和11月將核污水排海，每輪排放約7,800噸，並計劃在本月下旬推行第4輪。

港府關注 向日總領館索取資料 香港政府昨日晚上發聲明，指港府十分關注有關日本福島第一核電站洩漏核污水的報道，已即時向日本駐港總領事館核實事件，並索取進一步資料。港府會繼續與日本駐港總領事館密切跟進有關事件，以保障香港食物安全和市民健康。