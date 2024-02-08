智利前總統皮涅拉 直升機失事亡

據指，事故發生在該國南部地區洛斯里奧斯大區蘭科湖，一架私人直升機下午近3時在大雨中起飛後墮入湖中，造成機上人員一死3傷。機上還有皮涅拉3位家人，均被成功救出。目前，皮涅拉遺體已被打撈。事故原因仍在調查中。當地媒體稱，皮涅拉因未能解開安全帶而遇難。

中國外交部發言人汪文斌昨日稱讚皮涅拉是智利傑出的政治家、企業家，也是中國人民的老朋友、好朋友，曾多次訪華，致力推動中智關係發展和互利友好合作。中方對他不幸逝世表示深切哀悼，並向其家屬和智利人民表示誠摯慰問。皮涅拉生於1949年，曾分別於2010年至2014年和2018至2022年兩次擔任智利總統。智利國會在當天下午的會議中為皮涅拉去世默哀一分鐘，阿根廷等國政要也在社交媒體上對皮涅拉的離世表示哀悼。