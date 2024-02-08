值4億元冰毒經港偷運澳洲 拘2華裔男

藏咖啡機內 悉尼民宅搜出

澳洲邊防局發現後，將上述藏在咖啡研磨機內的冰毒換成無害物質，再重新組裝待領取並追蹤其流向，最終發現貨物從布里斯班被運往新南威爾士省悉尼一處民宅。澳洲聯邦警察上月31日展開行動搜查涉事地點，拘捕24歲的王姓男子（Jimmy Ong）以及20歲的陳姓男子（Steven Chan Bao Le），他們因涉嫌持有商業數量的邊境管制藥物被起訴。其中一人曾試圖翻越圍欄逃走，但被警員阻止。