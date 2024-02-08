飛脫艙門 欠裝4螺栓

阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機月前飛行途中艙門飛脫。

737 MAX 9九霄驚魂 初步調查出爐 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上月5日飛行途中艙門飛脫，美國全國運輸安全委員會（NTSB）周二發布19頁的初步調查報告，稱艙門曾打開維修，但至出事時仍缺少4個用作固定的關鍵螺栓。

報告附有圖片證據顯示，艙門其中3個螺栓明顯不見蹤影，而第4個螺栓位置則被絕緣材料遮蔽。NTSB表示，4個螺栓位置附近沒有損壞，顯示客機起飛前4個螺栓均未安裝，而華盛頓州金縣倫頓的波音工廠去年8月31日，從機身製造商接收涉事客機時發現艙門部分拉釘破損，期間4個螺栓被拆除。

有航空安全專家表示，報告引伸出其他疑問，如最後一次安裝有關螺栓的時間、為何維修後無人發現客機艙門並未安裝螺栓。NTSB指報道只提供初步發現，未有總結意外原因或責任，最終報告或需時一年以上才完成。

未總結原因 波音允承擔責任 波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）讚揚NTSB迅速審查其調查結果，未來將充分且透明地配合有關部門的調查，強調無論調查結果如何，波音都將為事故負責。

波音前高級經理皮爾遜（Ed Pierson）表示，調查人員應重點關注波音飛機製造程序是否存在系統性問題，認為通常因流程故障導致意外發生，可能是公司向工廠施壓，要求盡快生產和出廠飛機，導致員工感到匆忙而出現錯漏，但亦不排除只是人為錯誤的可能性。

當局將派員視察波音廠房 另一方面，美國聯邦航空局（FAA）局長惠特克（Michael Whitaker）周二出席國會聽證會時表示，FAA將審查波音公司的製造過程和品質監管程序。他指波音基於生產大量飛機的壓力，未能給予安全足夠重視，當局未來將就此展開為期6周的審查，包括派遣24名和6名檢查員，分別前往位於華盛頓州倫頓的波音工廠和堪薩斯州相關工廠視察。本報綜合報道