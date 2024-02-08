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中美視像對話 關切貿易限制
中美經濟工作組第3次會議在北京召開之際，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，周二與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）舉行視像通話。王受文就美國對華半導體和雲服務管制、公平對待在美中國企業、光伏限制措施等表達關切。（綜合報道）
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