中美視像對話 關切貿易限制

中美經濟工作組第3次會議在北京召開之際，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，周二與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）舉行視像通話。王受文就美國對華半導體和雲服務管制、公平對待在美中國企業、光伏限制措施等表達關切。（綜合報道）