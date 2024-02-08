俄指金正恩無意開戰 普京將訪朝 料簽協議

普 京

【本報綜合報道】俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）接受俄媒訪問時表示，俄朝正討論制訂一系列協議，俄羅斯總統普京訪問北韓時將簽署，但雙方未討論普京訪朝的確實時間。他又指，北韓不尋求戰爭，今年會否這樣做取決於美國。

俄媒周三刊出馬采戈拉的專訪內容，他提到北韓領袖金正恩曾表示，他們沒理由選擇戰爭，因此無意單方面開戰，今年朝鮮半島是否和平的一年，抑或出現軍事衝突，完全取決於美國。馬采戈拉又指，如果美國在區內持續採取挑釁行動，北韓可能再進行核試。馬采戈拉表示，俄朝兩國正討論制訂一系列「非常好」的協議，包括準備有關旅遊的協議，方便兩國公民互訪，將研究如何為計劃訪朝的俄羅斯遊客創造最舒適的條件。

俄烏戰事仍在持續，昨日被問中方會否參加瑞士政府將召開關於烏克蘭危機的和平高峰會時，中國外交部發言人汪文斌表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，始終為停火止戰、政治解決危機發揮建設性的作用。中方將繼續以自己的方式勸和促談，推動危機得到政治解決。