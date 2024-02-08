何立峰晤美副財長 籲深化交流

【本報綜合報道】中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰周二在北京會見訪華出席中美經濟工作組第三次會議的美副財長尚博。他指出，雙方應共同落實好兩國元首三藩市會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組渠道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

中美經濟工作組周二起一連兩日舉行會議，財政部部長藍佛安出席會議並與美方簡短交流。會議由副財長廖岷與美國副財長尚博共同主持，兩國經濟領域相關部門就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。中方就美國對華加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

美對華產能過剩表關注 美國財政部表示，美方官員在會上提出關注的問題，包括中國的產業政策實踐和產能過剩，以及對美國工人和企業造成的影響。聲明指，雙方同意在4月再次會面，又指財長耶倫期待今年回訪中國。