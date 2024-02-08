加薩停火有望成事

傳哈馬斯要求止戰135日 釋所有人質 巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）周二發聲明，指已就新擬定的加薩停火協議框架作出了回應。據報哈馬斯要求加薩地帶停火135日，作為釋放所有人質的條件。美國指有可能達成協議，惟以色列官員此前揚言，不會接受哈馬斯提出任何有關停止軍事行動的條件。

卡塔爾首相穆罕默德與到訪的美國國務卿布林肯周二舉行聯合記者會。穆罕默德形容哈馬斯的回應總體積極正面，對此感到樂觀，已將哈馬斯回應通知以色列。布林肯指，美方正審視哈馬斯的回應，還有很多工作要做，但相信協議最終有可能達成。他周三稍後訪問以色列時，與以方官員討論。以色列總理辦公室表示，卡塔爾已經轉達哈馬斯的回覆，以色列談判人員正研究回覆內容。

哈馬斯提3階段停火 英媒昨日引述消息報道指，哈馬斯的草案提出分3階段的停火協議，各階段為期45日，合共停火期為4個半月。在首階段45日，哈馬斯會釋放所有女性、19歲以下男性、長者及帶傷患人質，換取巴人女性及兒童囚犯獲釋。哈馬斯並要求，以軍在首階段撤出加薩人口密集區域。

在第二階段，哈馬斯會釋放所有男人質，而以軍需全面撤離加薩地帶。在最後階段，哈馬斯將與以色列交換遺骸及屍體。消息透露，哈馬斯的提議未包括要求永久停火的保證，但可能包括增加運往加薩的食物及其他人道援助物資。以色列總理內塔尼亞胡多次表明，以軍會繼續戰鬥，直至完全擊敗哈馬斯及救出所有人質，並公開拒絕美方提出讓巴勒斯坦立國的要求。

以軍確認31人質亡 另一方面，以色列國防軍發言人哈加里周二表示，以軍確認仍被扣押在加薩的136名以色列人質中，至少31人已經死亡。他指，以軍已將有關消息通知人質家屬，並繼續搜集其他人質情況。美媒曾引述以色列內部機密審查報告稱，除31名人質死亡外，另有20名人質情況仍存疑，並透露有可能在被俘期間死亡。有分析認為，人質死亡人數如此多或將加強針對內塔尼亞胡處理危機的審查，激起人質家屬憤怒。本報綜合報道