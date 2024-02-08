子槍擊美高中4死 婦誤殺罪成

檢察官調查發現，案發前4日，當年15歲的涉案少年克拉伯利（Ethan Crumbley）陪同父親到槍械店，購買涉案手槍，母親翌日在社交媒體發文，表示與兒子測試新買給他的聖誕禮物。到案發當日早上，老師在少年枱上發現一幅畫，畫了手槍、子彈及一個相信中槍流血的人，並以英語寫有「血濺四方」（Blood everywhere）的字句，隨即約見父母，要求他們48小時內帶兒子接受心理諮詢，但父母拒絕帶兒子回家，亦沒有查看他的背包，兒子之後返回課室就向同學開槍。