拜登勝出內華達州初選 特朗普或同報捷

【本報綜合報道】美國民主、共和兩黨周二均在內華達州舉行總統初選，內華達州民主黨黨團同日宣布，現任總統拜登勝出該州黨內初選。共和黨方面，雖然美國前總統特朗普名字不在選票上，但其主要對手、前美國駐聯合國大使黑莉仍沒法取勝。

黑莉早打定輸數 美媒在民主黨內華達州初選投票結束後不足兩小時已推算拜登勝出，在已點算的三分之二選票中，他取得逾九成支持。他發文感謝該州選民4年前送他入白宮，現在再推進他踏上同一條路。這是他連續第3場初選勝仗，結果不令人意外，外界預期他可輕易擊敗主要對手、暢銷勵志書女作家威廉森（Marianne Williamson）。

共和黨方面，選民可選擇投給黑莉，或不投給任何參選人，結果大部分選擇後者，黑莉以約30%得票率落敗。不過，這場初選不會分配任何黨代表票，共和黨於周四將舉行黨團會議決定黨代表票誰屬，預料特朗普有望全數取得內華達州26張黨代表票。

黑莉在該州初選前夕無花時間造勢，其競選經理稱該州並非他們的焦點。特朗普則在社交平台揶揄黑莉慘敗，稱這是她不幸的一晚。