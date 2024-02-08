特朗普圖推翻大選 被裁定無刑責豁免權

多罪纏身 斥拜登動用政治武器 美國首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦上訴法院周二裁定，前總統特朗普在涉嫌試圖推翻2020年總統大選結果的訴訟案，並不享有豁免權，可被刑事起訴。特朗普批評這是「毀滅國家的裁決」，並宣稱他面臨的多項刑事起訴，都是現任總統拜登對他動用的政治武器。預料特朗普將就裁決上訴至聯邦最高法院。

特朗普一方在訴訟中提出，特朗普面對的指控與他作為總統的官方職責有關。特朗普律師指，前總統應能享有全面法律豁免權，除非首先被眾議院彈劾並被參議院免職，否則不應受刑事起訴。但由亨德森（Karen Henderson）、潘愉（Florence Y. Pan）及柴爾茲（Michelle Childs）3名法官組成的合議庭，在57頁裁決意見書中，否決了特朗普主張受到總統豁免權保護的所有辯詞。意見書指出，特朗普在2020年大選後行為有失總統風範，構成對美國體制的侵犯。

料上訴至聯邦最高院 另外，特朗普一方稱起訴案可能對未來政府造成「寒蟬效應」，今後總統可能擔心遭到刑事究責而不敢行動。上訴法院以前總統福特全面赦免因水門事件醜聞下台的前總統尼克遜罪名作反駁。意見書強調，讓對特朗普的起訴繼續進行，符合公共利益，並指：「我們無法接受曾經擔任總統的人，因此永遠凌駕於法律之上。」特朗普最遲要在下周一前向聯邦最高法院上訴。

美媒形容，這項裁決是特朗普的一大法律挫敗。特朗普因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，被聯邦大陪審團刑事起訴4項罪行，包括串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選，以及剝奪選民公平選舉權利。

大選案或無限期推遲 他被控涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果一案，原定下月4日開庭，但法院須先裁定特朗普是否享有總統豁免權，因此推遲案件審理日期。現時特朗普勢必就豁免權提出上訴，或令大選案被無限期推遲。美國前聯邦檢察官拉赫馬尼（Neama Rahmani）指出，大選案拖到今年11月大選後審理，符合特朗普的利益，因為若他成功再度入主白宮，屆時作為現任總統，將不能被起訴。本報綜合報道