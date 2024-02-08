走私可待因咳藥水北上 拘兩男

【本報綜合報道】廣東深圳海關緝私局、香港西九龍站海關聯合深圳鐵路公安處西九龍站派出所，近日在3小時內偵破一宗走私、跨境運輸毒品案，逮捕兩名涉案人員，繳獲含可待因成分的咳藥水1.5公斤。執法人員調查發現，兩人專門在香港購買咳藥水後，再轉倒入汽水樽內，偽裝成普通飲料試圖走私到內地。目前兩人已被警方押送到深圳調查。

來港購買 倒入飲料瓶 內媒周三報道，上周四正值2024年春運期間，香港西九龍站探親流、回鄉流、度假流等旅客逐漸增多，日均發送跨境旅客達7萬人。西九龍站口岸入境大廳入面，海關關員當日發現一名男子形迹可疑，檢查發現他隨身攜帶的兩瓶飲料中檢測出可待因成分。涉案的倪姓男子承認從香港藥房購買上述咳藥水，企圖逃避海關監管走私入境並且帶上高鐵，沒有想到一進查驗區就被查獲。

倪男交代，他和同夥將14瓶原裝咳藥水分裝在3個普通飲料樽中，分別搭高鐵返回廣東汕頭市。西九龍站派出所接獲報案後，發現倪男同夥已搭乘G6392次列車離開香港西九龍站，最終列車乘警在車上逮捕林姓男子，發現一瓶類似的咳藥水「飲料」。

另外，陝西榆林市公安局周三通報，某公司財務人員去年報案指，有人冒充公司老闆，誘騙小馮向指定銀行帳戶轉帳500餘萬元（人民幣‧下同，約551萬港元）。

警方追查發現，該一批涉詐金額在香港某珠寶店進行大額消費，用於購買大量黃金，最終在廣西逮捕兩名涉案人員，目前已經被刑事拘留。

農×和同鄉覃×從詐騙集團成員手中取得銀行卡，再到香港購買黃金超過一公斤和數十部相機，共轉移涉詐資金逾380萬元（約419萬港元），分別獲利超過3萬和1萬元（約3.3萬和1.1萬港元）。