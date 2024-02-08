遭舉報學術造假 大學教授撤職

【本報綜合報道】湖北省武漢市華中農業大學教授黃飛若，早前遭11名碩士、博士研究生實名舉報學術造假，包括在論文中虛報實驗花費。校方周二公布調查結果，決定撤銷其校內一切職務，解除聘用合約；報請撤銷其教師資格，報請對涉及其學術不端的科研論文、科研項目等撤稿、撤項；並停用其主編的《飼料智能加工生產學》教材。

該校成立工作專班等，全面調查黃飛若學術不端等問題。調查認定在學術方面，他作為通訊作者發表的10篇論文存在偽造、竄改實驗數據和圖片，兩篇論文不當署名。此外，其一項科研項目的申請書和一項科研項目的結題報告使用了存在學術不端的論文，他主編出版的《飼料智能加工生產學》重複了他人出版教材的部分內容，且未註明出處。他在師德師風方面，亦存在指導學生失職塞責、言語不當、敷衍教學問題。