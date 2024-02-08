乘搭赴廣州火車 兩客竟重票

【本報綜合報道】廣東女網民張女士表示，上周三在12306官網買了一張從中山到廣州的火車票，結果在火車上發現，男乘客劉先生竟跟她買到同日同樣車次同座位號的票，惟對方是通過第三方軟件購買的。

官方指其中一張是退票 廣州南站周一公布調查結果，指張女士所展示的「劉先生和她一模一樣的車票」，實為劉先生退票前的購票訊息，因此不存在兩名旅客買到同日同座車票的情況。

廣州南站稱，劉先生於上周三晚20時13分，購買了當天中山北站至廣州南站C7616次5車9A的車票，晚上8時35分辦理退票手續，後被旅客張女士購買。劉先生8時37分再次購買了當天小欖站至廣州南站C7616次的無座票。不存在兩名旅客買到同日同座車票的情況。網傳訊息中張女士所展示的陌生人和她一模一樣的車票，實際為劉先生退票前的購票訊息。

調查結果稱，12306平台從未與任何第三方平台機構有合作，也未將票額分配給任何第三方平台發售。鐵路部門建議旅客們通過12306平台或車站售票窗口、自動售票機等渠道購票，以免影響出行體驗。