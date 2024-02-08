江西 福建 部分列車仍停駛

內地雨雪稍緩 續發低溫預警 中央氣象台昨日繼續發布低溫藍色預警、暴雪藍色預警和冰凍黃色預警，其中湖北南部、湖南西北部及南部、重慶東南部和廣東北部等地的部分地區昨日至今天氣溫料較歷史同期偏低7℃以上。受雨雪冰凍影響，江西和福建省內的京港高鐵、昌福鐵路、昌九城際鐵路等路線的部分旅客列車周二至昨日停駛。

上月31日起，持續多天的大範圍雨雪冰凍天氣影響中東部地區，波及18個省份。中央氣象台預測，南部地區雨雪冰凍天氣將於今天趨於結束，江南北部和西部、西南地區東部等地的部分地區昨日仍有降雪或雨夾雪，貴州、湖南等地有凍雨，但降雪和凍雨較之前有所減弱，上述地區氣溫較常年同期偏低5℃左右。湖南東南部等地昨日至今天有暴雪，部分地區新增積雪深度2至5厘米，局部地區可達10厘米以上。

湖北打通20個擁堵點 自然資源部周二發布消息稱，國家海洋預報台發布遼東灣海冰黃色警報。海冰實況顯示， 周二遼東灣浮冰範圍88海里，黃海北部浮冰範圍5海里，預計未來3天遼東灣最大浮冰範圍75至85海里。另受雨雪影響，多地高速公路和收費站關閉。湖北省交通運輸廳副廳長陳光斌表示，全省44個擁堵點已打通20個，其中京港澳高速、大廣北高速、滬渝高速、滬蓉高速等高速公路周二下午已全線暢通，但仍出現通行緩慢的情況。

此外，湖南長沙、廣東廣州、湖北武漢等地高鐵站擠滿延誤車次的旅客，有列車延誤17小時，乘客被迫通宵候車，排隊搶充電寶。武漢漢口火車站附近降下鵝毛大雪，列車和旅客滯留情況嚴重，有人在車內停留16小時，靠即食麵、火腿腸等補給食物支撐。湖北仙桃許廣高速再因大雪塞車，一對夫妻帶4個月大的龍鳳胎嬰兒受困途中，現場村民和路政人員10餘人搭成「人鏈」，將兩名嬰兒從落差3米多高的高速公路遞下，送母子3人到愛心驛站，讓他們轉乘動車。本報綜合報道