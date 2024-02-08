台觀光署宣布 停招攬赴大陸旅行團

【本報綜合報道】台灣交通部觀光署昨日突然宣布，考量大陸至今未開放陸方團客赴台等情況，要求旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。但今年3到5月底已招攬成團的，仍可出團。

台觀光署表示，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃今年農曆新年後恢復台灣人赴陸團體遊。但大陸仍未安排陸客旅行團赴台，日前又單方面宣布取消接近台海中線的M503航線自北向南飛行偏置，衝擊飛航安全。考量局勢變化及台灣人旅運安全等因素，原定計劃將不再進行。

6月1日前已成團的不受影響 該署又指，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的旅行團，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的旅行團不能出團，該署要求旅行社勿再攬客，避免衍生旅遊糾紛。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，台灣民眾對組團來大陸旅遊期待已久，島內旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年8月以來，台灣相關方面數次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸遊作出規劃，但同時附加條件，始終都在政治算計。台灣旅遊主管機關又宣布原定規劃不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。這只會讓台灣民眾和旅遊業者再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞的福祉感到不滿。