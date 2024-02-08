東京都知事訪台 晤蔡英文及賴清德

【本報綜合報道】日本東京都知事小池百合子昨日訪問台灣，與台灣總統蔡英文、副總統兼總統當選人賴清德、台北市長蔣萬安、數位部長唐鳳等官員會晤，討論韌性都市、人口政策等議題。這次是小池就任知事後首次訪台。

小池百合子去年底已規劃此行，昨日下午帶同訪問團分別拜會蔡英文和賴清德，就關切議題交換意見，台外交部長吳釗燮當晚將設宴款待她。小池今日除了再與蔣萬安茶敍外，還會赴五指山弔唁台前總統李登輝，同日下午4時許離開台灣。

談救災新創產業人口政策 台總統府發言人林聿禪昨日表示，期盼透過此訪，讓東京都與台灣加強各項實質交流與合作，深化台日人民之間的互信與友誼。蔣萬安則表示，除了救災經驗之外，也可以和小池討論新創產業和人口政策。

在北京，中國大陸外交部發言人汪文斌周三表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題攸關中日關係的政治基礎與兩國間基本信義。中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。中方已向日方表達了關切。希望有關方面保持警覺和距離，避免被「台獨」勢力政治利用。