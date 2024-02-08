台少將添醜聞 被揭酒後強吻女子

【本報綜合報道】台灣國安局特勤中心少將謝靜華早前傳出因2020年度體測健走成績不合格，被違規竄改成合格。已婚的謝靜華近日再被揭在街邊醉吻年輕女子，過程被旁人拍下。台灣國安局長蔡明彥周一表示震怒，要求嚴查。國民黨立委徐巧芯周二發文，怒批國安人員這樣的行為堪稱醜聞，呼籲台灣總統府、國安局徹查，出面釐清。

謝靜華日前下班後與友人聚餐喝酒，結束後他不勝酒力無法搭車離開，坐在餐廳附近廣場前矮櫈休息，女性友人則戴着口罩蹲在前面照顧他。影片顯示，謝靜華當時捉着女子索吻，對方曾試圖反抗，惟口罩被拿掉再嘴對嘴深吻，她最後無力地跪坐在地和謝靜華當街親吻。片中有人明顯帶醉意表示拍完就走，又擔心自己出現在畫面中，而謝靜華醉到未發覺一旁有人拍攝。

非公務聚餐 屬個人失態 台國安局得悉相關影片後介入調查，片中女子非該部門的工作人員，當日也並非台國安局或特勤中心聚餐，不屬於公務，認定是謝靜華下班聚餐、酒後失態的個人行為。徐巧芯發文稱，片中可見女子曾試圖抗拒，但謝仍做出上述行為，質疑他以往有沒有騷擾女性的情況而未被爆出；又質問若他是假借官威猥褻下屬或公職人員，所屬部門將會如何懲處。