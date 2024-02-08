華留學生被策反 海歸竊科研機密

金錢利誘威逼 偽造畢業成績 中國國安部昨日公布一宗中國留學生在海外留學期間，被拉攏策反成間諜的案例。該名留學生回國後進入科研院所工作，期間竊取涉密文檔。國家安全機關偵查後，鎖定其犯罪活動，該人最終因犯間諜罪受嚴懲。

涉事留學生張×2006年高考失利後，花一年時間苦讀語言預科，之後以優異成績進入某國排名前列的高校。由於成績出色，張×成為了班長，負責聯繫該校的中國留學生，並得到該校校領導凱迪的「賞識」，擔任其中文老師，兩人也因此成了「忘年交」。

經校領導搭線 監視華學生 讀大三的張×一天被凱迪叫到辦公室，凱迪向他熱情介紹了兩個外國人，並稱張×是自己的學生，學業表現非常出色，一定可以「幫助」他們做事。自稱埃克森、伊森的兩名外國人與張×交換了聯繫方式，並在之後的日子裏請張×幫忙提供該校中國留學生的情況，還答應給予張×豐厚報酬。

隨着交流聯繫的深入，他們對張×的要求也愈來愈多，索要的訊息也愈來愈敏感。兩名外國人其後更表明情報機關人員身份，要求對方加入間諜情報機關。在對方金錢利誘和威脅下，張×成為對方竊密和監視中國留學生的「扯線木偶」。

張×在接近畢業時因成績不足以實現回國工作，學校領導提出可以幫忙更改成績單，甚至寫推薦信，但作為交換條件，留學生回國後要繼續配合完成間諜任務。

經情報人員指導下，張×開始「熱心」地幫助上司或同事處理資料，逐漸獲得更敏感的文件，並交到境外情報機關手中，導致中國科研資料外洩。

國家安全機關經縝密偵查，及時鎖定了張×的違法犯罪活動，並對其依法實施審查。最終，張×因犯間諜罪受到了法律嚴懲。國安部呼籲中國公民在境外留學、出訪、旅遊等期間，需守住底線，及時發現各種別有用心的「熱絡」背後的陰謀。本報綜合報道