兩岸國際

日本燈飾展 泡泡宇宙呈現
日本森大廈公司將於周五對外開放數碼藝術團隊「teamLab」的美術館，屆時將展示50個運用投影器和多種燈光打造的作品。其中新作品「泡泡宇宙」（圖）顯示在房間內擺滿各式發光球體，彷彿充斥着無數肥皂泡包圍，而球體發出的冷暖光相互映襯，場景如同奇異空間般夢幻。
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