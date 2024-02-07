日本燈飾展 泡泡宇宙呈現

日本森大廈公司將於周五對外開放數碼藝術團隊「teamLab」的美術館，屆時將展示50個運用投影器和多種燈光打造的作品。其中新作品「泡泡宇宙」（圖）顯示在房間內擺滿各式發光球體，彷彿充斥着無數肥皂泡包圍，而球體發出的冷暖光相互映襯，場景如同奇異空間般夢幻。