遊客慕名到訪 「壁畫鎮」商機勃勃

【本報綜合報道】澳洲南澳省阿德萊德北部卡盆達近年多了一個響亮名號「壁畫鎮」。當地傳媒周一報道，卡盆達自2016年起開啟壁畫鎮計劃，多名藝術家義工目前已在小鎮內建築物牆壁上，設計繪畫了13幅精美壁畫。小鎮遊客的數量亦隨之大量增加，本來空蕩蕩的街道重新有多間商舖進駐，生機勃勃。

計劃主席道格拉斯（Maxine Douglas）介紹，看見小鎮街道空蕩蕩後，決定採取措施改變狀況，正當思考如何改變，就有人提議在鎮上幾幅老舊的壁畫添加內容，採取措施以吸引遊客，遂產生此項計劃。

靈感來自卡盆達歷史 小鎮上的壁畫尺寸各異，從店面大小到18米闊均有，其中郵局壁畫和城鎮歷史壁畫，更入圍將於今年3月揭曉的澳洲街頭藝術獎決賽。

道格拉斯指，許多壁畫靈感來自當地事物，主要是卡盆達歷史、當地動植物以及該鎮農業經濟形式。

因此這些壁畫除了豐富多彩，更兼具教育的意義。她們還計劃明年將工作範圍擴大到鎮上的花箱和雕塑，進一步充實壁畫鎮。