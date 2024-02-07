慳家女改裝貨車屋 偕貓入住自給自足

外觀如哈爾移動城堡 齊全設備網民讚好 加拿大卑詩省一名女子為節省居住成本，毅然帶着貓咪搬到郊區，把貨車改造成一個安樂窩。她形容屋子外觀形似日本動畫片《哈爾移動城堡》的宮殿，最近更拍片帶網民參觀該座簡約「小屋」，細小的蝸居內亦擁有齊全設備，網民紛紛大感讚嘆。

女子卡伊（Kai）透露，因過去幾年間通貨膨脹，導致此前居住的公寓月租一度高達2,500加元（約1.45萬港元），故她最終以4,000加元（約2.3萬港元）購入一輛30年車齡的貨車，並把貨櫃箱部分改造成一間「鄉村小屋」。

車頂搭建閣樓 屋內兩廁 卡伊在「小屋」外牆和屋頂鋪設雪松木樁，並在車頭頂部搭建出一個閣樓。屋內除有一個閣樓臥室，更有一張可摺疊的「L」字形梳化，能招呼留宿的親朋戚友。此外，內部更建有浴室，其中包括兩個堆肥廁所，供主人和寵物使用，還購入燒木火爐以及齊全的廚房設備，屋外更有花園種菜自給自足。

卡伊表示，雖然冬天期間水龍頭和洗髮水會結冰，需要到外面淋浴，還要時常劈柴取暖，但認為這些都是值得的。她又指，由於屋子建在貨車上，故能隨時開車搬走，不過她笑稱貨車平均時速達26公里，必須收拾好屋內家具，才不會在行駛途中亂晃散落一地。本報綜合報道