檢查後 兩航企逾9成737 MAX 9復飛

波音737 MAX 9客機安全性受到質疑。

【本報綜合報道】美國聯邦航空局（FAA）周一公布，自上月批准波音公司修訂的737 MAX 9客機檢查和維護指示以來，聯合航空公司及阿拉斯加航空公司旗下近94%的同型號客機完成檢查並復飛。局方正在重新規劃對波音公司的監督工作，預計將需要更多人手，並仍將對波音公司進行定期審計。

FAA冀擴大監控波音 聯邦航空局說明，聯合航空及阿拉斯加航空旗下分別有79架和65架波音737 MAX 9客機，當中78架和57架完成檢查並復飛。阿拉斯加航空公布，除了上月5日發生內嵌式艙門飛脫意外的涉事客機外，其他客機的檢查工作周二將完成。檢查項目包括特定螺栓、導軌和配件，內嵌式艙門和數十個相關部件。停飛導致航空公司取消上月數千個航班。

聯邦航空局透露，正在波音公司倫頓737客機工廠，進行從機頭到機尾的全面檢查，預計檢查結果公布後，將推動局方重新規劃監督工作。局長惠特克（Mike Whitaker）周二到國會眾議院委員會作證，他表明希望對波音公司擴大監控，與員工建立關係以了解他們面臨的挑戰。