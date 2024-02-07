智利山火奪122命 兩人涉縱火被捕

【本報綜合報道】智利法律醫療服務中心周一報告，瓦爾帕萊索森林大火造成的死亡人數達122人，其中32名死者身份確認。兩人因涉嫌縱火在瓦爾帕萊索大區被捕。

瓦爾帕萊索大區當局決定繼續維持利馬什、基爾普埃、阿萊馬納維亞、比尼亞德爾馬的宵禁狀態，以便當局能夠集中力量和資源進行撲火救援。智利財政部長馬塞爾表示，初步估計瓦爾帕萊索大區的損失將達到數億美元。智利總統博里奇表示，隨着部分地區火勢減弱，救災人員將能更準確地了解受災情況。

旅遊城市重災 受災地區部分城鎮大量房屋與汽車被燒毀，樹木被燒得焦黑。根據智利政府有關部門數據，瓦爾帕萊索大區的受災面積超過1.1萬公頃。當地旅遊城市比尼亞德爾馬是此次火災的重災區。在大火過後，一些當地居民返回已被燒焦的家中，眼前的一切觸目驚心。

住在比尼亞德爾馬的居民貝爾加拉表示，當時母親一人外出，她已經90歲，一位女士開車把她帶走，翌日得知有一名兄弟沒能逃出來。另一居民卡納萊斯指，當時火勢蔓延極快，他想去救人卻無能為力。