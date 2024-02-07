伊朗高層訪伊拉克 派定心丸

提及兩國安全協議

艾哈邁迪安周一與伊拉克總理蘇達尼會晤，提到兩國去年簽署的安全協議，包括協調保護兩國之間的共同邊界，伊拉克政府承諾解除庫爾德族地區反伊朗組織的武裝，並將其遷離北部邊境地區。艾哈邁迪安稱有興趣在該協議基礎上，繼續與伊拉克合作保障兩個鄰國的安全。蘇達尼強調伊拉克不會在主權和國家安全問題上妥協。