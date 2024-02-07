伊朗高層訪伊拉克 派定心丸
【本報綜合報道】美國因駐約旦部隊受襲傷亡，報復以伊朗為首「抵抗軸心」勢力。伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安（Ali-Akbar Ahmadian）周一訪問伊拉克，重申對該國安全與穩定的承諾。
提及兩國安全協議
艾哈邁迪安周一與伊拉克總理蘇達尼會晤，提到兩國去年簽署的安全協議，包括協調保護兩國之間的共同邊界，伊拉克政府承諾解除庫爾德族地區反伊朗組織的武裝，並將其遷離北部邊境地區。艾哈邁迪安稱有興趣在該協議基礎上，繼續與伊拉克合作保障兩個鄰國的安全。蘇達尼強調伊拉克不會在主權和國家安全問題上妥協。
艾哈邁迪安同日較早前會見伊拉克國家安全顧問阿拉吉（Qasim al-Araji），討論地區政治和安全局勢，並就鞏固兩國關係交換意見。
艾哈邁迪安指，所有問題都可以通過有意義和建設性的談判來解決；阿拉吉強調伊拉克尋求在相互尊重的原則基礎上，以保護共同利益的方式加強與其他國家的關係，參與建設性會談將解決新出現的問題。
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