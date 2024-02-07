美英戰機空襲也門紅海城市 釀傷亡

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動控制的電視台報道，美國和英國戰機當地時間周一向紅海城市荷台達發動空襲，報道稱空襲造成人員傷亡，受傷平民送院救治。

青年運動宣稱，美英兩國向荷台達西北部一個街區發動兩波空襲。在空襲前不久，青年運動負責對外事務的高級官員表示，美英兩國自上月以來，已經對青年運動進行超過300次空襲；並強調空襲不會改變青年運動對巴勒斯坦人民的支持，誓言會發動更多報復性襲擊。

青年運動稱成功襲美英商船 美國中央司令部通報，也門薩那時間周一下午約3時30分，對兩艘青年運動自殺式無人艇發動自衞打擊。美方在青年運動控制區發現上述無人艇，確定它們對該地區的美國海軍艦艇和商船構成迫在眉睫的威脅；行動將保護航行自由，使國際水域對美國海軍艦艇和商船更加安全。

青年運動周二發表聲明，證實在紅海展開兩次軍事行動，襲擊美國商船Star Nasia號及英國商船Morning Tide號，兩次襲擊都使用導彈準確而直接命中。聲明強調，將在報復侵略和捍衞也門及其人民的合法權利範圍內，對美國和英國在紅海和阿拉伯海的所有敵對目標展開更多軍事行動。