兩岸國際

美稱無意長期打擊伊朗後 駐敍軍隊屢遇襲

美國在敍利亞駐軍，士兵多次受襲。（Getty Images圖片） 美國在敍利亞駐軍，士兵多次受襲。（Getty Images圖片）
美國在敍利亞駐軍，士兵多次受襲。（Getty Images圖片）
美國上周五以報復駐約旦部隊受襲傷亡為由，轟炸伊朗武裝勢力在伊拉克及敍利亞的目標。美國國防部周一表示，無計劃對伊朗軍隊及代理組織實施長期打擊行動，也不認為美伊兩國會開戰，但若受威脅或攻擊將採取適當行動。話音剛落，美方在敍利亞的駐軍上周六至周一接連遇襲，造成敍方盟友部隊傷亡。
美國國防部發言人賴德在五角大樓主持記者會，重點介紹日前空襲伊拉克及敍利亞的行動，首先重申美國在伊拉克及敍利亞部署軍隊，旨在打擊區內回教極端組織伊斯蘭國（IS）的殘餘勢力，空襲目的不是對上述兩地的伊朗代理組織全面開戰，而是為了執行任務和支持擊敗IS。他公布，美方當天轟炸超過85個目標，目前評估認為產生良好效果，成功摧毀或破壞其中超過80個目標，但未得出造成的傷亡人數。
正如美國總統拜登、白宮國家安全顧問沙利文、國防部長奧斯汀此前的表態，賴德強調上周五的空襲，只是美方回應駐軍受襲的行動開始，將對伊朗革命衞隊及附屬武裝組織採取額外行動。他也重申美國不尋求中東地區爆發衝突，但同時絕對不會容忍針對區內美方駐軍的攻擊，聲言「我們將繼續採取所有必要行動捍衞美國」。
美國一直強調報復性質的空襲屬於威懾措施，旨在阻嚇伊朗武裝勢力停止襲擊中東地區的美方駐軍，但上周五的行動似乎起不到這個作用。美國傳媒周一引述美方官員報道，部署敍利亞的美方部隊上周六、周日、周一各遭受一次攻擊，第一次涉及幼發拉底任務支援站，上址遭多枚火箭攻擊，美方沒有通報人員傷亡或裝備損毀。
無人機施襲 敍方7死18傷
第二次涉及位於綠村任務支援站附近的奧馬爾油田，一批美國、聯軍及敍利亞民主部隊遭自殺式無人機攻擊；報道指出，敍利亞民主部隊多人傷亡，基礎設施出現重大損毀情況，總部設在英國的敍利亞人權觀察組織宣稱敍方部隊7死18傷。最新一次針對幼發拉底任務支援站，施襲者發射一枚火箭，但沒有人員傷亡或裝備損毀。
另一方面，白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，美方發動報復空襲前知會伊拉克政府。惟美國國務院副發言人帕特爾周一改口稱沒有事先知會，只有在空襲後「立即」通報伊拉克政府。柯比同日為此解釋，表示原先的回答是根據當時得到的資訊，對其答案造成任何混淆表示遺憾，但強調美國一直公開表明會作出報復。本報綜合報道
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