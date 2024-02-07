英人一生罹癌率 達50%

【本報綜合報道】根據英國國家衞生事務局的資料，當地每兩人就有一人在其一生出現某種形式的癌症，並以乳癌、肺癌、前列腺癌、腸癌最為常見。要減少患上癌症的風險，當局建議有健康的飲食習慣、定期運動、不吸煙，及早發現有助治療。

現今有逾200種癌症 英國國家衞生事務局指出，現時有超過200種不同癌症，診斷及治療的方式都各有不同。一旦身體出現不尋常或無法解釋的症狀，有可能是患上癌症的早期徵兆。當局特別指出一些需要接受醫生檢查的症狀，分別是身體突然出現腫塊、無法解釋的流血情況、大便習慣改變。目前癌症治療方法主要有3種，其中之一是接受手術移除腫瘤，適用於絕大部分癌症的首次治療；餘下兩種分別是化學治療及放射治療。

過去半世紀癌症患者存活的機會率大幅增加，但最近數年的病情改善比率增長緩慢。英國癌病基金指出，一半確診癌症的患者可以存活10年或以上，存活率在病人40歲以下時確診的情況通常更高；最重要是及早發現是否中招，通常令治療更容易。

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