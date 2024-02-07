雖為元首 權力屬象徵式

【本報綜合報道】英王查理斯三世確診癌症後決定延遲公眾活動，繼續照常處理國家事務及官方文書。英國傳媒指出，英王作為英國國家元首，其權力僅屬於象徵性及儀式性，在政治上保持中立，通常每周三在白金漢宮會見首相，聽取政府事務。

與首相會面完全保密 英國傳媒指出，英王每天收到政府用紅色箱送達的公文，例如重要會議前的簡報、需要簽名的文件；與首相的會面屬於完全保密，沒有關於雙方交談內容的官方紀錄。英王也擁有議會職能，其中之一是任命政府，贏得大選的政黨領導人被傳召到白金漢宮，接受英王正式邀請組建新一屆政府；英王也在大選前正式解散現屆政府。

此外，英王主持議會開幕大典，他在上議院的王座發表講話，宣布本屆政府的施政方針。最後一項議會職能是王室御准，即立法議案獲得議會通過後，必須得到英王御准才能夠成為法律並生效。英王也接待訪問英國的外國國家元首，會見外國駐英大使與高級專員，以及每年11月國殤日在倫敦的和平紀念碑，主持有關紀念活動。

英王也是由56個獨立國家組成、有25億人口的英聯邦首腦，更是其中14個國家的元首。他去年先後到訪德國、法國、肯尼亞，也在阿聯酋杜拜出席聯合國氣候大會。