官方主動公布獲讚 「過來人」拜登送祝福

拜登

【本報綜合報道】多國政府領導人向確診癌症的英王查理斯三世送上祝福，其中「過來人」美國總統拜登表示，對抗癌魔需要很大的勇氣及希望。很多王室支持者在白金漢宮社交網帳戶留言「天佑吾王」，有人稱贊同王室早於傳媒主動通報消息。

現年81歲的拜登與英王同屬於高齡一族，他表示與妻子吉爾祝福對方盡快康復。值得留意的是，白宮去年證實拜登切除胸部基底細胞癌組織，成功移除所有癌組織，其健康狀況再度引起關注。事實上，拜登一直堅定地倡導抗擊及治療癌症，其長子博‧拜登2015年因腦癌逝世，吉爾也曾經與丈夫患上同一種癌症，經治療後康復。

法加印領袖慰問 英國前首相約翰遜及卓慧思祝福英王早日康復，表示全國為他打氣；加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍、印度總理莫迪等致以慰問。法國《世界報》指出，英王患癌對王室成員及整個王室構成問題，沒有很多王室成員可以出席公眾活動；德國《明鏡周刊》相對樂觀，指英王父母菲臘親王及伊利沙伯二世分別活到99歲及96歲。

有網民在白金漢宮社交網帳戶留言，指出王室「先發制人」公布英王確診癌症的消息，避免傳媒接下來數個月揣測，也可以引起外界對癌症、其影響及狀況的關注。

杜魯多 馬克龍