哈利「叛變」 凱瑟琳動手術 王室成員接連出事

【本報綜合報道】英王查理斯三世確診癌症的消息震驚全國，國民關心他的健康情況之餘，對王室上下的影響也受到關注。英國傳媒形容，王室本身被英王兩位兒子不和的陰霾籠罩，之後英王及其媳婦凱瑟琳入院接受手術，在今個寒冬顯得慘淡。

最受影響的王室成員，必定是在王位繼承順序排首位的威廉王子，面對父親及妻子先後入院治療的同時，如今需要承擔執行更多王室公務、現身公眾視野。遠赴美國定居的弟弟哈利王子在去年出版的自傳聲言，自己與妻子梅根的婚姻，導致與兄長的關係破裂，更大爆二人曾經為此事激烈爭執，結果被對方打倒在地，背部受傷。英國傳媒指出，隨着哈利王子即將回國探望父親，他與父兄的緊張關係有望緩和。

安德魯王子早停執行公務 值得留意的是，哈利王子與醜聞纏身的安德魯王子一早停止執行王室公務，令可以承擔執行的王室成員少之又少，如今更缺少兩位經常出席公眾活動的「主將」。在英王及凱瑟琳長時間缺席下，這個維繫王室與公眾關係的重要責任，主要由威廉王子及王后卡米拉承擔。英國傳媒指出，在負責執行公務的王室成員中，只有威廉王子及凱瑟琳的年齡是50歲以下，這個王室群組看似變得年紀愈來愈大、更加虛弱。

英國傳媒認為，王室兩度主動公布英王的健康情況，成功提升外界對有關疾病的關注，但外界仍然無法知悉很多事情，例如英王暫停公眾活動多久、會否就此不與公眾直接互動。面對前景未明，如何及能否繼續維持人氣高企，將考驗王室的應對。

凱瑟琳 卡米拉 哈利王子（左）返回英國探望英王；右為其妻梅根。