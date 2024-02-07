英王患癌 暫停公開活動 王儲威廉將承擔更重

英國白金漢宮周一公布75歲英王查理斯三世患癌，但未有說明癌症類別及期數，他即日起接受定期治療，並根據醫生建議暫停公眾活動，同時照常處理國家事務及官方文書；身在美國的兒子哈利王子火速回國，預計當地時間周二稍後抵達倫敦。首相辛偉誠稱對英王癌症獲「及早發現」而感恩，祝願早日康復。

非前列腺癌 須定期治療 白金漢宮發表聲明，表示英王最近在醫院接受良性前列腺增生手術時，發現另一個令人擔憂的問題，隨後診斷檢查確認屬於癌症。英王對醫療團隊的迅速干預表示感謝，並對治療仍然持有完全積極的態度，期待盡快全面恢復公務。聲明指出，英王選擇透露患癌是防止外界猜測，並希望有助公眾理解全世界所有受患癌影響人士。

英國傳媒引述王室消息人士透露，英王所患癌症類別並非前列腺癌。報道指出，英王已經親自向家人告知患癌的消息，包括兒子威廉王子及哈利王子，以及弟妹安妮公主、安德魯王子、愛德華王子。

哈利王子急忙從美返國 哈利王子收到消息後立即從美國加州出發，未知他今次只是一次性探望，或將更頻繁回國，甚至長期留在英國陪伴父親。由於王室沒有公布英王確診的癌症類別，公眾期望能夠得到更多的訊息。英國傳媒指出，預期白金漢宮不會透露詳情，暫時沒有計劃定期更新英王的健康情況。不過，辛偉誠周二回應事件時表示，英王今次及早發現自己患上癌症，此說法是王室在聲明沒有提及，隨即引起外界猜測他是否一早知情；其發言人拒絕解釋這個情況。

英王確診患上癌症的消息傳出後，大批英國及海外傳媒在白金漢宮外採訪，上址一如以往吸引大批遊客到場拍照。值得留意的是，白金漢宮周二早上升起王家旗，代表英王身在其倫敦住處克拉倫斯宮。他上月26日到倫敦醫院接受前列腺增生手術，同月29日出院，周日與王后卡米拉現身桑德靈厄姆教堂，是手術後首次公開露面。

屢現健康問題 前年繼位 前年成為國王、去年正式加冕的英王，其健康多次引起關注，例如手指長期腫脹似香腸，近期兩度感染新冠病毒，年輕時多次在馬球比賽摔傷導致長期背痛。他2001年在獵狐活動摔下導致肩部骨折，同年在馬球比賽摔倒當場昏迷，由救護車送院；2003年接受俗稱「小腸氣」的疝氣手術，2008年在例行手術切除鼻樑的良性腫瘤。

隨着英王因病暫時退出公眾視野，身為王儲的威廉王子將要承擔更多王室公務，外界關注會否是他準備「接班」成為下任英王的契機。這猶如2022年駕崩的英女王伊利沙伯二世，她在晚年因年紀老邁，改由兒子兼時任王儲的查理斯代為履行公務。本報綜合報道

白金漢宮宣布英王患上癌症。 英王近期健康問題 英王（中左）去年正式加冕；圖為他與主要王室成員合照。 英王在倫敦醫院（圖）接受前列腺增生手術。（Getty Images圖片）