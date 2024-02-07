電路板廠奪命火 檢方指輕判提上訴

【本報綜合報道】台灣印刷電路板大廠敬鵬公司在桃園市的廠房2018年發生大火，造成6名消防員和兩名泰籍勞工身亡。桃園地方法院依業務過失致死罪，對6名公司高層判處有期徒刑3至8個月，緩刑3個月至3年不等。桃園地方檢察署周一表示，參考類似判決後，認為上述判決有輕縱之嫌，將依法提出上訴。

8人死亡 6高層獲判緩刑 敬鵬董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長以及江姓工務部經理，2002年在平鎮二廠旁增建平鎮三廠時便宜行事，使用易燃材質風管，又未申請變更使用執照。負責清潔業務的環工課廖姓課長和陳姓工程師，則未依規定檢查清潔保養熱排風管，最終於2018年4月28日因異物被吸入加熱器燃燒引發大火。法官指，6人犯後坦承犯行，與全部被害人家屬和解並賠償完畢，黃維金第一時間個人捐款千萬元新台幣（約250萬港元）給消防英雄專戶及外勞，加上他年屆78歲，故一審判囚8個月、緩刑3年，向庫房支付50萬元新台幣（約12.5萬港元），其餘5人亦獲緩刑。

桃園檢方則指，上述被告應有注意防火的更高義務及標準，火災是他們長期忽視工安所致，多人罹難非和解金錢可彌補。檢方亦指出，此類案件宣告刑度99%均為有期徒刑，平均刑度達7.5個月，最高刑度達4年2個月，質疑今次輕判。